MG: homem atropela mulher e adolescentes em frente a bar após briga na rua

Uma mulher e duas adolescentes foram atropeladas na calçada em frente a um bar no município de Engenheiro Caldas, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, na noite desse domingo (30/3), após uma discussão no meio da rua.

Inicialmente, o suspeito aparece em imagens que circulam nas redes sociais brigando com uma mulher em via pública. A confusão foi apartada por pessoas que passavam pelo local. Com isso, a mulher foi para um bar nas proximidades. Veja na reportagem da TV Alterosa:

Pouco depois, o homem volta dirigindo um carro em alta velocidade, invade a calçada e atropela a mulher com quem havia discutido e mais duas amigas adolescentes dela. O proprietário do bar relatou à polícia que o atropelamento foi intencional.

Em seguida, o homem abandonou o carro e fugiu pulando muros de algumas residências. Até o fechamento desta publicação, ele não havia sido localizado. A Polícia Militar trata o caso como tentativa de homicídio.

As vítimas foram socorridas e encaminhadas para atendimento médico em uma unidade de saúde. Não há informações sobre o estado de saúde delas.

