Primeiro micro-ônibus 100% movido a gás natural de BH iniciará teste

Belo Horizonte recebeu nesta segunda-feira (31/3) o primeiro micro-ônibus 100% movido a Gás Natural Veicular (GNV) e Biometano do estado. O novo transporte é uma alternativa rumo à mobilidade sustentável, e entra em operação assistida a partir desta terça-feira.

O modelo o Fly 10 – GV (100% GNV/Biometano) busca ser ambientalmente responsável, reduzindo as emissões de poluentes e garantindo maior eficiência energética.

De acordo com a Superintendência de Mobilidade do Município de Belo Horizonte (Sumob), a operação assistida vai ocorrer entre abril e maio. Neste período, o veículo será testado a operar em quatro rotas diferentes do Transporte Suplementar de BH.

Para o presidente da Companhia de Gás de Minas Gerais (Gasmig), Carlos Camargo de Colón, o micro-ônibus reforça o compromisso com a sustentabilidade. "O gás natural representa uma solução viável e essencial para a descarbonização da mobilidade urbana. Essa alternativa não apenas reduz significativamente as emissões de carbono, mas também contribui para um ambiente mais limpo", afirma.

O novidade é fruto da parceria entre a Prefeitura de BH, por meio da Sumob, a Gasmig, e as empresas Volare, Agrale, além da Associação dos Motoristas do Transporte Suplementar da capital.

Veja as linhas participantes da operação assistida:

Linha S53 - Confisco/Ouro Minas

Linha S66 – Tupi/Europa

Linha S61 – Mantiqueira/ Estação Vilarinho

Linha S92 – Esplanada/ Buritis

*Estagiária sob supervisão da subeditora Regina Werneck