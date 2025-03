Transporte público: 24 novos ônibus metropolitanos são entregues em Sabará

A frota de ônibus que atende a Região Metropolitana de Belo Horizonte segue sendo renovada. Na manhã desta segunda-feira (24/03), foram entregues 24 novos veículos em Sabará, chegando a 507 desde dezembro de 2024, quando foi feita a primeira entrega do acordo firmado em setembro do mesmo ano. No total, está prevista a compra de 600 ônibus metropolitanos pelo Governo de Minas ainda em 2025.

“Hoje nós ultrapassamos 500 ônibus que já foram trocados no transporte metropolitano como um todo. Sabará é simbólica para isso porque é a linha mais movimentada do nosso metropolitano, transportando 10 mil pessoas por dia”, disse o vice-governador Mateus Simões (Novo).



A renovação é parte de um acordo firmado em setembro de 2024, entre o governo mineiro e as empresas de ônibus. Conforme a negociação, R$ 382 milhões de recursos do estado serão destinados à iniciativa. Em contrapartida, outros 250 veículos serão adquiridos com verba das próprias concessionárias no segundo semestre deste ano, totalizando 850.

Os novos ônibus representam 35,4% da frota metropolitana, composta por 2,4 mil veículos. Segundo a Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (Seinfra), com a renovação, a idade média será reduzida de 11 anos para 6 anos. De acordo com Simões, para este ano, essa porcentagem é suficiente para atender a demanda da RMBH.



“É o suficiente nesse momento, que estamos mirando nos ônibus mais velhos. A cada ano temos que ter estratégias para garantir que vamos renovar uma parte da frota. O ideal é que a gente renove, por ano, cerca de 15% da frota, de forma que a gente nunca tivesse ônibus com mais de seis ou sete anos transportando os nossos passageiros”, afirmou.



Para a substituição dos ônibus, foram definidos critérios como a idade dos veículos, número de reclamações e volume de passageiros transportados. Segundo o governo estadual, os novos ônibus, do modelo Padrão Euro 6, têm ar-condicionado e são 80% menos poluentes. Eles seguem um conjunto de normas que estabelece limites máximos para a emissão de poluentes por veículos a diesel.

Impactos da pandemia

A medida visa reequilibrar os contratos de transporte coletivo em função dos impactos causados pela pandemia. Dados do governo apontam que antes da pandemia de Covid-19, o transporte coletivo da RMBH transportava uma média de 850 mil passageiros por dia. Atualmente, a média de passageiros transportados diariamente é de 570 mil. Ainda segundo o estado, a mudança elevou significativamente o custo da operação.

“Quando a gente teve a pandemia, a queda do número de passageiros gerou um dever do estado de indenizar as concessões. A maior parte dos municípios e estados do Brasil fez isso colocando dinheiro na mão das concessionárias, nós fizemos um acordo diferente para garantir que esse recurso seria integralmente utilizado na renovação da frota”, explicou Simões.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Em dezembro de 2019, a tarifa principal metropolitana (R$ 5,60) era 24% maior do que a dos ônibus da capital (R$ 4,50). Atualmente, com parte da tarifa de BH subsidiada, essa diferença percentual dobrou, com a tarifa principal metropolitana (R$ 7,70) custando 48% a mais do que a da capital (R$ 5,25).