BH está sob alerta de chuva forte nesta segunda (24/3)

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Belo Horizonte está sob alerta de chuva forte até a manhã de terça-feira (25). De acordo com a Defesa Civil de BH, as precipitações podem chegar a 50 milímetros (mm) com rajadas de vento em torno de 50 km/h.

O órgão municipal recomenda que, em caso de fortes chuvas, a população evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva, além de não se abrigar ou estacionar veículos embaixo de árvores (confira a lista de recomendações completa abaixo).



Segundo a previsão meteorológica, o dia será de céu nublado a parcialmente nublado com chuva, raios e rajadas de vento nesta segunda-feira (24).

Recomendações da Defesa Civil: