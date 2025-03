Bairros de BH podem ficar sem água nesta terça (24/3); veja a lista

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Residências de seis bairros de Belo Horizonte podem ficar sem água nesta terça-feira (25), devido a uma manutenção operacional programada da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa).

Segundo a Companhia, o abastecimento de água poderá apresentar intermitências com previsão de normalização no decorrer da noite do mesmo dia. Durante o período, serão disponibilizados caminhões-pipa para atendimento de serviços essenciais.

A Copasa informou que, nesses casos, os imóveis que possuem caixas d'água podem não sofrer impactos.

Bairros afetados