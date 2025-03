BH: tombamento de caminhão de areia bloqueia importante avenida da capital

Um acidente envolvendo um caminhão de areia bloqueia a Avenida Amazonas na altura do bairro Barro Preto, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, na manhã desta segunda-feira (24/3).

Segundo a BHTrans, duas faixas da direita, no sentido Centro/Bairro, estão bloqueadas desde as 6h50, na altura do quarteirão entre as ruas Juiz de Fora e Alvarenga Peixoto, em frente a um posto de combustíveis. O fluxo segue pela pista da esquerda.

Um reboque pesado atua na via para a remoção do veículo e o trânsito está congestionado.

Não há informações sobre feridos.

Matéria em atualização.