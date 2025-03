Membro do Comando Vermelho morre em confronto com a PM na Grande BH

Um homem de 26 anos, apontado pela Polícia Militar (PM) como integrante da facção crimonosa Comando Vermelho, morreu após confronto com policiais na noite deste sábado (22/3) em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ele foi abordado em uma blitz e, segundo os militares, reagiu à abordagem apontando uma arma para os agentes.

O suspeito dirigia uma Land Rover branca e rebocava uma moto aquática quando foi abordado em uma blitz na estrada Bela Vista. A operação foi montada após denúncias de que um homem estaria transportando armas de fogo em um veículo de luxo. Ao notar a blitz, ele parou antes do ponto de fiscalização, o que despertou a atenção dos policiais.

Ao se aproximarem, os agentes ordenaram que ele saísse do carro e colocasse as mãos na cabeça. No entanto, de acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito não acatou a ordem e sacou uma pistola, levando os militares a atirar para conter a ameaça.

Ferido, o suspeito foi socorrido pelos policiais e levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Petrolândia, em Contagem. Como não havia cirurgião de plantão, ele foi transferido para a UPA Teresópolis, em Betim, onde morreu pouco depois de dar entrada.

Apreensões e investigação

No interior da Land Rover, os militares encontraram uma pistola 9 mm com numeração raspada e 15 cartuchos, além de um fuzil carregado com 30 munições. O carro de luxo foi apreendido, enquanto a moto aquática foi entregue à irmã do suspeito.

Durante buscas em endereços ligados a ele, em Belo Horizonte, a polícia encontrou uma motocicleta clonada e outra arma de fogo. Agora, a Polícia Civil de Minas Gerais assume a investigação do caso.

A Corregedoria da PM também acompanha a ocorrência, e as armas dos policiais envolvidos foram encaminhadas para a Polícia Judiciária Militar para análise.