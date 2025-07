MG: bebê é arremessado e três da mesma família morrem em acidente

Um acidente envolvendo um Fiat Uno e um Volkswagen Gol, ambos de Santo Antônio do Pinhal (SP), cidade paulista na divisa com o Sul de Minas Gerais, matou três pessoas da mesma família e feriu quatro. Um bebê recém-nascido, uma adolescente de 14 anos e um jovem de 21 anos morreram e o carro ficou tão danificado que precisou ser removido ao pátio.

A mãe dos jovens, de 38 anos, foi resgatada em estado grave e outras três pessoas também ficaram feridas. A família voltava da comemoração de mêsversário do bebê quando se acidentou.

O acidente aconteceu na rodovia MG-455, na altura de Andradas (MG). Dois carros da família transitavam na altura do quilômetro 38 quando, por volta das 17h30, o Gol tentou fazer uma ultrapassagem no sentido contrário do Fiat Uno. O motorista do Uno, de 21 anos, tentou desviar pelo acostamento, mas não conseguiu evitar o impacto e capotou.

O Uno rolou em um barranco fora da pista e o bebê, que estava no colo da mãe no banco do passageiro, foi arremessado para fora. O motorista morreu na hora, assim como a outra filha da mulher, de 14 anos, que estava no banco de trás. Seus corpos ficaram presos às ferragens e foram removidos pelo Corpo de Bombeiros.

Segundo o boletim de ocorrência, a avó da criança e mãe da adolescente, de 33 anos, estava no outro carro da família e resgatou o bebê. Ela pediu ajuda a motoristas que passavam e a criança chegou a ser levado ao hospital, mas os médicos confirmaram a morte dele.

A mãe do bebê, de 16 anos, foi levada ao hospital com lesões leves, socorrida pelo Samu. Um sexto passageiro, um homem de 32 anos, também foi levado para atendimento médico com lesões leves, mas fugiu do hospital e não foi encontrado pelos policiais militares.

No outro carro, o Gol, o motorista de 72 anos, que não tem relação com a família, teve ferimentos leves.

De acordo com a PM, o condutor do Uno, filho de 21 anos, estava em processo de tirar carteira e ainda não tinha permissão para dirigir. Devido ao estado em que ficou, o veículo não tinha condições de trafegar e foi removido ao pátio.

O motorista do Gol passou por um teste de bafômetro e o resultado deu negativo. O carro foi removido do local pelo filho dele.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ainda conforme os registros, o carro com a criança não possuía um bebê conforto adequado para o transporte do recém-nascido. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.