Chuva de granizo atinge cidades e mobiliza equipes de trânsito no Sul de MG

Uma chuva de granizo preencheu a BR-381 e chamou a atenção de motoristas que trafegavam na altura de São Gonçalo do Sapucaí (MG), no Sul de Minas Gerais, na tarde dessa sexta-feira (25/7).

Vídeos gravados no local mostram camadas de gelo na pista, com intenso reflexo para os motoristas e risco de derrapagem. Outras imagens compartilhadas nas redes sociais mostram um carro com o vidro traseiro quebrado e "bolas" de gelo do tamanho de bolas de tênis.

Procurada pela reportagem, a Arteris Fernão Dias, concessionária responsável pelo trecho, afirmou que a chuva foi rápida e pontual e não causou impactos significativos no trânsito.

A chuva deixou um carro com o vidro traseiro danificado e teve "pedras" do tamanho de bolas de tênis Reprodução/Redes sociais

Segundo a Arteris, assim que identificada a chuva, equipes operacionais monitoraram o trecho e ficaram de prontidão para atender qualquer intercorrência.

A situação foi normalizada em minutos e nenhuma interdição ou mobilização foi necessária, sem registros de acidentes.

Informações em tempo real das condições das pistas podem ser consultadas pelos motoristas pelo telefone de atendimento 24h 0800 283 0381 e pelo perfil @Arteris_AFD no X (antigo Twitter).