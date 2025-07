Adolescente de BH é resgatada no interior de Minas presa em prostíbulo

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Uma adolescente de 15 anos foi resgatada na tarde desta sexta-feira (25/7) em Ubá (MG), na Zona da Mata, depois de sair de Belo Horizonte ao ser atraída com uma promessa de emprego por meio de um aplicativo de encontros. No entanto, ela foi mantida em cárcere privado e obrigada a se prostituir.

Um homem de 62 anos e uma mulher, de 34, foram presos em Ubá apontados como os responsáveis por enganar a adolescente.

“Eles prometiam às vítimas a vantagem de conseguir emprego com bons salários na cidade, que é polo moveleiro no estado. Somente após chegar ao município elas identificavam que haviam caído em um golpe”, explicou ao Estado de Minas o major Rodrigo Paro, subcomandante do 21º Batalhão de Polícia Militar.

Segundo a Polícia Militar, a vítima tirou fotos do local e enviou os arquivos para sua irmã em BH. De posse desse material, ela procurou a polícia.

Durante as buscas no estabelecimento, os militares encontraram mais três adolescentes em cárcere sendo submetidas à exploração sexual. A mais velha tem 17 anos. Outras três adultas foram encontradas na mesma condição.

As vítimas adolescentes — três de Belo Horizonte e uma de Santa Luzia, na Região Metropolitana — foram encaminhadas para o Conselho Tutelar de Ubá.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Duas armas, 25 buchas de maconha, 174 pinos de cocaína, 108 munições, oito celulares e R$ 7.831 foram apreendidos.