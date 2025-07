Sem familiares, missa de 7º dia de Soraya Tatiana é marcada por homenagens

Sem a presença de parentes, mas em uma missa lotada, alunos, colegas e amigos rezaram e prestaram homenagens à professora Soraya Tatiana Bonfim França na noite desta sexta-feira (25/7), na igreja de Nossa Senhora da Divina Providência, no Bairro Ouro Preto, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte. A missa foi realizada horas depois de a Polícia Civil de Minas Gerais prender o filho da docente, Matteos França, de 32 anos, suspeito de assassiná-la.



Em clima de emoção, a Irmã Roseli Hart, coordenadora pedagógica do Colégio Santa Marcelina, onde Soraya Tatiana trabalhava, fez um pronunciamento ao final da homenagem religiosa. Ela destacou o legado que a professora deixou para os estudantes e todos que a conheceram. Os presentes responderam à fala com efusivos aplausos.

"Ela é uma pessoa que, eu diria, deixou a semente do bem plantada no coração de todos os alunos que passaram por ela", disse Irmã Roseli à reportagem do Estado de Minas.

"Nós pudemos testemunhar nesses dias, de maneira sofrida, a confirmação do quanto ela era querida, do quanto bem ela semeou, ela plantou, espalhou. E, assim, nós acreditamos que, agora, ela está colhendo esse bem que ela semeou lá na eternidade", complementou a religiosa.



Irmã Roseli Hart, diretora pedagógica do Colégio Santa Marcelina Marcos Vieira/EM/D.A/Press

Irmã Roseli relatou que o momento é delicado para todos, mas destacou as ações que Soraya Tatiana deixa como exemplo. "Para nós é dor e sofrimento nesse momento, mas como eu disse anteriormente, nós somos pessoas de fé, nós acreditamos no que plantamos no coração dos meninos, e acreditamos que ela cumpriu a missão dela do bem nesse mundo", concluiu a coordenadora pedagógica.

Na saída, alunos e ex-alunos da professora Soraya Tatiana distribuíram flores aos participantes. Vários deixaram a igreja emocionados.

Matteos França, de 32 anos, é suspeito de matar a mãe. O filho da professora de História Soraya Tatiana foi preso na casa do pai nesta sexta-feira (25/7) Reprodução-redes sociais/Leandro Couri/EM/D.A Press

