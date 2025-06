MG: dois homens são acusados de estuprar e trancar mulheres em apartamento

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Dois homens, ambos de 22 anos, foram indiciados pelos crimes de estupro e cárcere privado contra três mulheres em Divinópolis, na Região Centro-Oeste de Minas Gerais. A informação, divulgada nesta segunda-feira (23/6), é da Polícia Civil.

A investigação começou depois que uma mulher de 29 anos acionou a Polícia Militar no ano passado. Segundo a apuração, na noite anterior ao registro, ela conheceu um dos investigados em um bar da cidade. Após o encontro, o suspeito ofereceu carona a ela e a levou até um apartamento no Centro da cidade, onde, mediante violência física, teria a estuprado, mantendo a vítima trancada no local.

“O imóvel pertence ao segundo investigado, que estava presente durante o fato e não impediu a ação criminosa. Ao contrário, ele teria se negado a abrir a porta quando a vítima pediu ajuda para sair do local”, disse a delegada responsável pelo caso, Francielly de Queiroz Sifuentes.

Posteriormente, outra mulher, de 26, compareceu à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) em Divinópolis e relatou ter sofrido violência semelhante. Na ocasião, também conheceu um dos investigados em uma festa. Ele a conduziu até um quarto, trancou a porta e teria forçado a prática de atos libidinosos.

Uma terceira mulher também foi identificada como possível vítima dos mesmos suspeitos, com dinâmica semelhante.

Um dos investigados está foragido

A dupla teve a prisão preventiva decretada. Um deles foi preso no último 30 de abril e permanece recolhido no sistema prisional. O outro, apontado como proprietário do imóvel, é procurado.

O inquérito policial foi concluído na última semana e encaminhado ao Poder Judiciário para as demais providências legais.