Um motel em Coronel Fabriciano, Região do Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, foi cenário de atividades ilegais praticadas por dois homens e três mulheres. O grupo foi preso pela Polícia Militar (PMMG) na manhã desta quinta-feira (19/6). Com os adultos, estava uma criança de dois anos, filha de uma das mulheres, de 25.

Uma funcionária do estabelecimento acionou os policiais após ouvir gritos e choro de bebê vindos do quarto em que o grupo estava. Assim que chegaram ao local, os militares se depararam com um homem e três mulheres do lado de fora, entre elas, uma mãe com o bebê nos braços.

De dentro da suíte, a equipe da PM escutou pedidos de socorro. Dessa forma, os policiais arrombaram a porta e libertaram uma jovem de 21 anos que era mantida presa por um dos homens, de 31. Segundo o Boletim de Ocorrência, a vítima relatou que o grupo passou a noite consumindo bebidas alcóolicas na casa dela, mas durante a madrugada, resolveu continuar a “farra” no motel.

Lá, ainda segundo relatos da jovem, eles continuaram bebendo e fumando maconha. O homem de 31 anos havia prometido pagar a estadia de todos. O bebê de dois anos esteve presente no quarto com os adultos enquanto eles faziam uso de drogas.

Depois de consumirem as drogas e alguns produtos do motel, o homem de 31 anos se recusou a pagar pelos itens, motivo que levou as mulheres e o outro homem a tentar negociar a dívida com uma funcionária do lado de fora do quarto.

A jovem de 21 anos disse que foi impedida de sair do quarto pelo homem, que a ameaçou dizendo que ela “iria ficar com ele de toda forma” e tentou tirar sua roupa à força. A fim de evitar qualquer tipo de contato entre a vítima e trabalhadores do motel ou com a polícia, o suspeito arrebentou o fio do telefone e quebrou o acionador do portão eletrônico.

Todos os cinco envolvidos no crime foram presos por tráfico de drogas, consumo compartilhado de substâncias entorpecentes e por expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente. Além de se negarem a pagar a dívida feita no local.

Os suspeitos confessaram o uso de maconha na presença de uma criança de dois anos dentro de um quarto fechado. O homem de 31 anos ainda foi preso sob suspeita de estupro, cárcere privado e dano.

Os celulares de todos do grupo foram apreendidos pela PM. Quanto à criança, o Conselho Tutelar foi acionado e sugeriu que o menor fique com algum parente da mãe. O caso será investigado pela Polícia Civil (PCMG).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia