Após perseguição em BR, PM prende três com mais de R$ 10 mil em drogas

Porções de drogas avaliadas em mais de R$ 10 mil foram apreendidas após perseguição pela rodovia BR-365, em Varjão de Minas, no Noroeste do estado, nessa terça-feira (17/6). Três pessoas acabaram presas pela Polícia Militar, incluindo um idoso.



Os militares tentaram abordar um carro dirigido por um homem reconhecido pela polícia como alguém envolvido com casos de tráfico de drogas investigados em São Gonçalo do Abaeté. Ele tem 61 anos e não atendeu à ordem de parada da PM. Uma perseguiçao foi iniciada.



Durante a perseguição que passou da cidade para a BR-365, segundo o registro policial, um dos passageiros jogou pela janela do carro um tablete de cocaína. Ainda que tenha tentado despistar as equipes da polícia, o carro foi parado ainda na rodovia.



No carro estava um casal e o idoso, que dirigia. O passageiro disse que realmente era o dono do tablete de cocaína, que teria sido compardo por R$ 10 mil para revenda. Já o condutor disse que só fazia o trabalho de transportar o casal. Mas todos acabaram detidos por tráfico de drogas, enquanto o motorista ainda poderá responder por direção perigosa e desobediência.



O detalhe era que ele nem tem habilitação para dirigir.

As buscas ainda seguiram para a residência do casal, em Varjão de Minas. Os policiais encontraram no imóvel pedras de crack, tabletes de maconha; mais papelotes de cocaína e R$ 1.780 em dinheiro.