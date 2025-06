Mãe é presa suspeita de agredir filha de 11 anos por causa de namoro

Uma mulher de 50 anos foi presa por agressão contra a filha, nessa terça-feira (17/6), em Patos de Minas, no Alto Paranaíba. A jovem de 11 anos acusou a mãe de ter batido nela por estar namorando. A suspeita costestou e disse que a filha é quem perdeu a cabeça e a mulher precisou se defender. O Conselho Tutelar acompanha a família.



A filha contou à Polícia Militar que resolveu admitir um namoro com um jovem que conheceu na internet. A mãe, então, teria iniciado uma briga e isso fez com que a menina acionasse o Conselho Tutelar para denunciar a mãe. Nesse momento, a filha teria tomado tapas e teria sido arranhada pela mãe, que ainda jogou o celular da filha pela janela do apartamento.



A mãe contou outra versão. Segundo ela, houve um questionamento sobre um arranhão no antebraço da filha e sobre as conversas com o suposto namorado. Essa pressão por informações teria feito a menina se exaltar, passando a xingar a mãe e puxar os cabelos da mulher. Foi nesse momento que a mãe teria atirado o aparelho celular da filha e passado a se defender.



Ela ainda apresentou um histórico de problemas com a menina, que teria se tornado mais agressiva e descompromissada com os estudos.



Uma conselheira tutelar que acompanhou a ocorrência percebeu vermelhidão nos braços da garota, o que foi levando em consideração pela PM e a mulher acabou detida. A filha foi ouvida e deixada com o pai.

