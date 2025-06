Papa Leão XIV nomeia dom Dorival Barreto Júnior novo bispo de Januária

O papa Leão XIV nomeou, nesta quarta-feira (18/6), o novo bispo de Januária (Norte de Minas), dom Dorival Souza Barreto Júnior, de 60 anos, até então bispo auxiliar da Arquidiocese de Salvador. Embora natural de Jequié (BA), dom Dorival construiu sua trajetória sacerdotal em Montes Claros, no Norte de Minas, onde atuou durante 33 anos.

A Diocese de Januária estava em vacância desde 13 de abril passado, quando morreu o ex-bispo da cidade, dom Geraldo de Souza. A Diocese abrange 18 municípios e 25 paróquias. “Eu recebi essa notícia com gratidão. É com alegria poder receber a notícia de que o papa dom Leao XIV, na sua bondade, na sua misericórdia, me confia essa missão como pastor da Diocese de Januária”, afirmou dom Dorival, em entrevista ao Estado de Minas.

“É (motivo de) muita alegria poder colaborar na missão evangelizadora da Igreja. O meu lema de bispo é: “ide também vós” (“Ite et vos”). Então, vou com alegria e gratidão, me colocando à disposição dos irmãos e irmãs presentes aí nessa diocese”, declarou o líder católico.

Dom Dorival destacou também o significado de seu retorno ao Norte de Minas. "Para mim, isso representa voltar para casa. Tenho esse sentimento em meu coração. Sou muito agradecido a todo o Norte de Minas, especialmente a Montes Claros, onde vivi durante 33 anos. Esta é minha casa”, disse, acrescentando qque não esperava pela volta à região depois de ter sido nomeado bispo auxiliar de Salvador, em novembro de 2020.

“Eu imaginava que permaneceria aqui por um tempo (em Salvador), mas retorno com alegria, com satisfação e com o coração aberto”, completou.

Em mensagem dirigida aos fiéis da Diocese de Januária, dom Dorival declarou: “Espero em breve poder conhecê-los, abraçá-los, celebrarmos juntos, escutá-los e continuarmos essa bela missão da Diocese de Januária, que neste ano completou 68 anos de sua instalação. Vou como missionário, continuador do trabalho que já foi feito por tantos bispos, padres, religiosos, religiosas, leigos e leigas”. “Espero poder contar com a colaboração e com a ajuda de todos, para que o Evangelho seja anunciado, para que o Senhor Jesus seja conhecido e amado e adorado também nessas terras”, concluiu.

Trajetória

Dom Dorival Souza Barreto Junior nasceu em Jequié (BA), em 10 de março de 1964. Ele é bacharel em teologia, licenciado em filosofia e mestre em liturgia pelo Pontifício Instituto Litúrgico, de Roma, e doutor em teologia dogmática pela Pontifícia Universidade Gregoriana, também de Roma.

Em 1980, ingressou no Seminário dos Capuchinhos, em Vitória da Conquista (BA), concluindo o ensino médio no Colégio Paulo VI. Com os Frades Menores Capuchinhos residiu em Salvador (BA), concluindo o biênio filosófico na Universidade Católica do Salvador (UCSal). Iniciou o curso de teologia na UCSal, dando continuidade ao mesmo no Instituto Superior de Teologia da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro. Transferiu-se para Montes Claros (MG), onde foi ordenado diácono no dia 19 de julho de 1987.

Além de vigário, foi administrador paroquial e pároco em algumas paróquias da Arquidiocese de Montes Claros. Foi chanceler, ecônomo, membro dos conselhos Presbiteral, Econômico e Pastoral, do Colégio dos Consultores e pároco da Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida, em Montes Claros.

Entre outras atividades, foi professor de língua e culturas latinas na Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes). Em 4 de novembro de 2020, foi nomeado pelo papa Francisco bispo auxiliar na Arquidiocese de São Salvador. A ordenação episcopal aconteceu em 3 de janeiro de 2021, na Matriz de Nossa Senhora da Conceição e São José, em Montes Claros. A missa de apresentação na Arquidiocese de Salvador foi realizada no dia 6 de fevereiro de 2021.

