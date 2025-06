Obras alteram intervalo do Metrô BH entre 23 e 27 de junho

Normalmente, as bilheterias e as estações do metrô funcionam das 5h15 às 23h diariamente. Os intervalos das viagens em dias úteis são de 7,5 minutos nos horários de pico, pela manhã das 6h às 8h30 e à tarde das 16h30 às 19h, no demais horários o intervalo passa a ser de 15 minutos. Aos sábados, o intervalo de 7,5 minutos é mantido das 6h às 8h30, passando para 15 minutos após esse horário. Nos domingos e feriados, os trens circulam com intervalo fixo de 15 minutos durante todo o dia.

* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.