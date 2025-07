Lula oferece jabuticaba a Trump em resposta ao tarifaço

Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ofereceu jabuticaba ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que, na semana passada, decretou um tarifaço contra o Brasil em retaliação ao processo sofrido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado.

Em postagem feita nesta tarde nas redes sociais da primeira-dama, Janja Lula da Silva, Lula diz que quem come a fruta não fica de "mau humor" e "não precisa de briga tarifária".

"Eu vim chupar jabuticaba de manhã, porque duvido que alguém que chupe jabuticaba fique de mau humor. Vou levar jabuticaba pra você, Trump, e você vai perceber que o cara que come jabuticaba de manhã, num país que só ela dá, não precisa de briga tarifária, precisa de muita união e muita relação diplomática", afirmou o presidente, que vestia um agasalho com uma bandeira do Brasil.

"Duas coisas genuinamente brasileiras: jabuticaba e o presidente Lula", escreveu a primeira-dama na legenda do vídeo.

Lula convocou, para este domingo (12/7), uma reunião ministerial para discutir o tarifaço de 50% sobre as exportações brasileiras anunciado por Trump.