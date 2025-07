Trump impõe tarifas de 30% sobre importações do México e da União Europeia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou neste sábado (12/7), a imposição de tarifas de 30% sobre todos os produtos importados do México e da União Europeia. A medida, segundo o republicano, entra em vigor em 1º de agosto e tem como justificativa a segurança nacional e o combate a déficits comerciais considerados "persistentes e injustos".

O anúncio foi feito por meio da rede social de Trump, a Truth Social, onde têm compartilhado as cartas enviadas aos governos. No texto, o presidente acusa o México de falhar no combate aos cartéis do narcotráfico e na proteção da fronteira com os Estados Unidos e ainda afirma que a União Europeia mantém barreiras que desequilibram a balança comercial entre as partes.

"O México ainda não deteve os cartéis que estão tentando transformar toda a América do Norte em um playground do narcotráfico. Obviamente, não posso deixar isso acontecer. A partir de 1º de agosto, cobraremos do México uma tarifa de 30% sobre produtos mexicanos enviados para os Estados Unidos, separadamente de todas as tarifas setoriais", escreveu.

