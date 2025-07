Trump anuncia tarifa de 35% ao Canadá por represálias

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou nesta quinta-feira a atacar o Canadá, com uma tarifa aduaneira adicional de 35%, e criticou o país vizinho por ter retaliado com impostos.

O anúncio foi feito em carta dirigida ao primeiro-ministro canadense, Mark Carney, semelhante às que Trump enviou desde a última segunda-feira a cerca de 20 países.

Assim como nos demais casos, a tarifa se soma aos impostos aplicados a setores específicos, como os de aço, alumínio e automóveis.

"Em vez de colaborar com os Estados Unidos, o Canadá tomou represálias com suas próprias tarifas. A partir de 1º de agosto de 2025, cobraremos do Canadá uma taxa de 35% sobre os produtos canadenses enviados aos Estados Unidos, à parte de todas as tarifas setoriais", diz Trump na carta, publicada na plataforma Truth Social. "Essas tarifas podem mudar para cima ou para baixo, a depender da nossa relação com o seu país."

Canadá e México foram os primeiros alvos das tarifas do presidente americano desde que ele retornou ao poder, em janeiro. Trump acusou ambos os países de não combaterem adequadamente a imigração ilegal e o tráfico de fentanil, opioide responsável por uma crise de saúde grave nos Estados Unidos.

- Negociação tensa -

Os produtos canadenses e mexicanos foram inicialmente afetados por sobretaxas americanas de 25%, com uma tarifa mais baixa para a energia produzida no Canadá. Mas, por fim, Trump anunciou isenções para os produtos que entram nos Estados Unidos em virtude do T-MEC, que abrange uma ampla gama de bens.

Desde então, Canadá e México negociam um acordo comercial com os Estados Unidos. No mês passado, Ottawa anunciou que estava abandonando seu imposto sobre os serviços digitais, que entraria em vigor em 1º de julho, após Trump suspender as conversas, por considerar a taxa "um golpe direto" nos Estados Unidos.

A tensão afeta o comércio entre os dois países. A proporção de exportações canadenses para os Estados Unidos caiu para 68,3% em maio, uma das cifras mais baixas, segundo autoridades do Canadá.

O envio da carta de Trump foi feito mesmo com a melhora das relações entre Trump e Carney. O líder canadense visitou a Casa Branca em 6 de maio e teve uma reunião cordial com o presidente americano no Salão Oval.

Ambos se encontraram novamente na cúpula do G7 realizada no mês passado no Canadá, onde os líderes pressionaram Trump a voltar atrás em sua investida comercial.

