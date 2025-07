Bolsonaro fala sobre aumento de taxas e reforça narrativa de Trump

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) usou as redes sociais nesta quinta-feira (10/7) para corroborar com a carta que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, enviou ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e exaltar a gestão do americano.

. Nota do Ex-Presidente Jair Bolsonaro



. Recebi com senso de responsabilidade a notícia da carta enviada pelo presidente Donald J. Trump ao governo brasileiro, comunicando e justificando o aumento tarifário de produtos brasileiros. Deixo claro meu respeito e admiração pelo… — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) July 10, 2025

"A medida é resultado direto do afastamento do Brasil dos seus compromissos históricos com a liberdade, o Estado de Direito e os valores que sempre sustentaram nossa relação com o mundo livre", afirmou. Curiosamente, o ex-presidente responde, entre as cinco acusações, por tentativa de abolição do Estado de Direito.

Bolsonaro voltou a usar o termo "caça às bruxas" ao se referir ao julgamento de pessoas que, inconformadas com a derrota nas eleições presidenciais de 2022, estudaram dar um golpe de Estado para permanecer no comando do país.

"Essa caça às bruxas - termo usado pelo próprio presidente Trump - não é apenas contra mim. É contra milhões de brasileiros que lutam por liberdade e se recusam a viver sob a sombra do autoritarismo. O que está em jogo é a liberdade de expressão, de imprensa, de consciência e de participação política", comentou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Por fim, o ex-presidente também afirmou que o julgamento contra ele e seus aliados deve ser interrompido, que o governo americano fez uma ameaça, mas que "ainda é possível salvar o Brasil".