BH: intervalos do metrô serão maiores na próxima semana; veja horários

Os usuários do sistema metroviário de Belo Horizonte devem se preparar para mudanças no tempo de espera na próxima semana. Da segunda-feira (9/6) a 15 de junho, os intervalos entre as viagens serão maiores, devido à continuidade das obras da Linha 1. Segundo a concessionária que administra o transporte, serão realizadas atividades de modernização do sistema de sinalização e segurança dos trens.

Na próxima semana, de segunda a sexta (13/6), o intervalo será de 23 minutos no horário das 20h a 23h. Nas estações Minas Shopping, São Gabriel e Primeiro de Maio, os trens passarão por um só lado da via, após às 20h, e será necessário que os clientes verifiquem a direção antes de embarcar.

Já no fim de semana que vem (14 e 15/6), o período entre as viagens será de 30 minutos durante todo o dia. Os trens vão passar em uma só via nas seguintes estações: Floramar, Waldomiro Lobo, Primeiro de Maio, São Gabriel e Minas Shopping. Também é necessário se atentar para a direção das composições antes de embarcar. Além disso, não haverá baldeação durante a realização das atividades.

Para auxiliar os passageiros, os comunicados serão exibidos em telas digitais, transmitidos pelo sistema de sonorização e reforçados por sinalização visual. Equipes de atendimento e segurança também estarão no local para orientar os usuários.

Horário regular

As bilheterias e as estações do metrô funcionam das 5h15 às 23h, todos os dias.

Intervalo em dias úteis: 7,5 minutos em horários de pico e 15 minutos nos demais horários.

O horário de pico da manhã é das 6h às 8h30, e o da tarde, das 16h30 às 19h.

Intervalo habitual aos sábados: 7,5 minutos das 6h às 8h30 e 15 minutos após as 8h30.

Domingos e feriados: 15 minutos durante todo o dia.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata