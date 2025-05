BH: Metrô realiza vacinação contra a gripe nas estações Central e Vilarinho

Em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte, o Metrô BH promove uma ação de imunização contra a gripe nesta segunda-feira (26/5). Ação acontece na Estação Central, das 7h às 18h, e na Estação Vilarinho, das 9h às 17h30.

Segundo a concessionária do serviço de transporte, a campanha “busca ampliar o acesso à vacina e colaborar com a prevenção de doenças respiratórias, especialmente durante o período de maior incidência no número de casos.”

O município disponibilizou a vacina trivalente, que protege contra três tipos de vírus da gripe: H1N1, H3N2 e o vírus influenza. “A campanha integra as iniciativas de prevenção em saúde pública e é uma oportunidade para que a população mantenha a imunização em dia de forma rápida e acessível, durante os seus deslocamentos diários”, afirma o Metrô BH.

Até às 14h do dia da campanha, 720 pessoas foram vacinadas na Estação Central, segundo a concessionária. Na última semana, em 21 de maio, a Estação Santa Efigênia realizou a mesma ação de vacinação, que contribuiu para a imunização de mais de 550 pessoas.

Vacinação continua nos postos de saúde

De acordo com a Prefeitura de BH, qualquer pessoa a partir de seis meses de idade pode receber a dose da vacina contra a gripe. É necessário apresentar um documento de identificação com foto, CPF e o cartão de vacinação.

As doses que a rede SUS-BH oferta são gratuitas e trivalentes. As vacinas estão disponíveis nos 153 centros de saúde da capital, no Serviço de Atenção à Saúde do Viajante e em postos extras. É possível verificar os endereços e horários de funcionamento dos locais no portal da PBH.





