BH: restaurante popular será fechado para reformas

O Restaurante Popular I - Herbert de Souza, no Centro de Belo Horizonte, será fechado para reformas. Localizado próximo à rodoviária, o lugar começa a receber intervenções estruturais a partir de segunda-feira (2/6). O objetivo, segundo a prefeitura de BH, é melhorar o atendimento da população. O Estado de Minas perguntou à administração municipal qual a previsão para o término dos trabalhos e aguarda retorno.

Durante o período de obras, o atendimento será mantido para as pessoas em situação de rua, por meio da entrega de marmitex no café da manhã, almoço e jantar. Já os demais usuários serão atendidos no Restaurante Popular II da área hospitalar (Rua Ceará, 490 - Santa Efigênia). A unidade também oferta três refeições diárias, das 7h às 18h30.

O Restaurante Popular I também é responsável por produzir as refeições das unidades de apoio socioassistenciais, e com a reforma, elas passarão a ser produzidas na unidade II.

O orçamento para a obra é de R$ 3,3 milhões e as intervenções vão desde a cozinha até o banheiro. Dentre as mudanças estão a troca do sistema hidráulico e de gás, instalação de sistema de escoamento de água das pias, substituição do piso e de azulejos quebrados e higienização do sistema de exaustão. Serão reformados ainda os banheiros masculinos e femininos, incluindo os exclusivos para pessoas com deficiência.

O Herbert de Souza fornece, atualmente, em média, 3 mil refeições por dia, sendo cerca de 850 para a população em situação de rua. São servidas cerca de 2,2 mil refeições no almoço, 420 no café da manhã e 440 no jantar. O restaurante ainda fornece 432 refeições aos quatro abrigos Tia Branca.

Conforme informado pela PBH, as refeições são planejadas por uma equipe de nutricionistas da Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (SMSAN) considerando os diferentes públicos e priorizando variedade de alimentos e sabor. O cardápio semanal pode ser conferido no Portal da prefeitura.

Primeira unidade

O Restaurante Popular I foi inaugurado no dia 11 de julho de 1994, e é o primeiro no formato universal do Brasil. O nome é uma homenagem ao sociólogo e ativista dos direitos humanos mais conhecido como Betinho, que dedicou a vida ao projeto “Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida”, famosa pelo slogan “quem tem fome, tem pressa”.

Além desta unidade, BH conta com outros quatro refeitórios: duas no bairro Santa Efigênia, um no Barreiro e um em Venda Nova. Eles funcionam de segunda a sexta para toda a população e aos fins de semana apenas no almoço para a população em situação de rua.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Os valores das refeições variam entre R$ 0,75 e R$ 3,00, com desconto de 50% para os usuários cadastrados no Programa Bolsa Família. Já a gratuidade é garantida para pessoas em situação de rua registradas no CadÚnico.

Serviço

Restaurante Popular I - Herbert de Souza

Endereço: Avenida do Contorno, 11.484 – Centro

Funcionamento

7h às 8h – café da manhã

11h às 14h – almoço

17h às 18h30 – jantar



Restaurante Popular II – Josué de Castro

Rua Ceará, 490 – Santa Efigênia (região hospitalar)

Funcionamento

7h às 8h – café da manhã

11h às 14h – almoço

17h às 18h30 – jantar



Restaurante Popular III – Maria Regina Nabuco

Rua Padre Pedro Pinto, 2.277 – Estação BHBus – Venda Nova

Funcionamento: 11h às 14h – almoço

Restaurante Popular IV - Dom Mauro Bastos

Rua Afonso Vaz de Melo, 1.001 – Barreiro

Funcionamento: 11h às 14h – almoço*

Refeitório Popular João Bosco Murta Lages

Avenida dos Andradas, 3100 - Santa Efigênia

acesso pela Portaria 3, na Avenida Churchill

Funcionamento: 11h às 14h – almoço