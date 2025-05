Restaurante Popular do Barreiro, em BH, completa 15 anos

O Restaurante Popular IV - Dom Mauro Bastos, localizado na Região do Barreiro, completa 15 anos nesta quinta-feira (15/5). A unidade é a mais recente das quatro existentes na capital mineira e é a maior, de acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte.

Arlindo Veiga Lisboa, de 71 anos, e Maria Augusta de Moura Berger, de 74, são clientes assíduos do restaurante e estavam presentes no almoço de “aniversário”. Eles consideram o espaço incrível e não pouparam elogios. Um dos destaques para os amigos é como o restaurante atende pessoas de todas as classes.

“É uma comida que ajuda muito na minha alimentação. É muito boa, o atendimento é muito bom, a limpeza… nota mil”, disse Arlindo, que é diabético. Ele também elogiou os itens do cardápio, que conta com opções diferentes a cada dia da semana. A combinação queridinha dos brasileiros, o arroz e feijão, recebeu destaque na fala de Arlindo: “soltinho e gostosinho”, para o arroz, e “maravilhoso”, para o feijão.

Maria Augusta de Moura Berger e Arlindo Veiga Lisboa nos 15 anos do restaurante popular do Barreiro Leandro Couri/EM/D.A Press

Nesta quinta-feira de comemorações, o cardápio contou com lombo assado ao molho de abacaxi, farofa rica, grão de bico com vinagrete e maçã, além da combinação querida, que não pode faltar. Para festejar, teve também torta de morango, apresentação da Banda da Guarda Municipal e brinquedos para crianças.

Localizado na Rua Afonso Vaz de Melo, 1.001, o Restaurante Popular do Barreiro serve cerca de 1.800 refeições ao dia, nutricionalmente balanceadas e a baixo custo. O café da manhã tem o menor preço, a R$ 0,75, o almoço custa R$ 3 e o jantar, R$ 1,50. Usuários cadastrados no Programa Bolsa Família têm 50% de desconto no valor de cada refeição e pessoas em situação de rua cadastradas no CadÚnico têm direito à gratuidade.

O restaurante fica aberto no horário de almoço, de 11h às 14h, ao público geral, de segunda a sexta-feira. Aos sábados e domingos, realiza a entrega de refeições para a população em situação de rua.

Nos restaurantes populares, os cardápios são elaborados por uma equipe de nutricionistas considerando variedade, saúde e sabor. Há opções de alimentos proteicos sem origem animal e são priorizados alimentos in natura ou minimamente processados.

Unidades em BH

Em Belo Horizonte, existem quatro restaurantes populares vinculados à Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (SMSAN), localizados no Centro, Região Hospitalar e Venda Nova, além do Barreiro. Ao todo, eles servem cerca de 10 mil refeições diariamente.

No anúncio do plano de metas para os quatro anos de governo, a Prefeitura de BH informou que pretende reformar as unidades existentes e criar mais um restaurante popular, mas não informou em qual região da capital mineira ele seria instalado.

O primeiro restaurante popular de BH, Herbert de Souza, foi inaugurado no centro da capital mineira em 1994. No ano passado, a unidade comemorou 30 anos de existência com muita comida e música. O segundo a ser criado foi o restaurante Josué de Castro, no Santa Efigênia, bem na área hospitalar, em 2004. Em seguida, veio a unidade em Venda Nova, chamada Maria Regina Nabuco, aberta em 2008.

