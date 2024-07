O Restaurante Popular I, no Centro de Belo Horizonte, contou com uma programação especial no almoço desta quinta-feira (11/07). O local comemorou 30 anos com música e um cardápio diferenciado oferecido para aproximadamente 2.500 pessoas.

Foram servidos lombo ao molho de abacaxi, arroz, feijão-tropeiro, legumes sauté, salada e bolo de sobremesa. Para os vegetarianos também teve a opção de ovo ou hambúrguer de feijão.





Wellemy Nogueira, diretor de unidade de alimentação popular, explicou que todos os restaurantes populares têm uma equipe de nutrição treinada que elabora cardápios balanceados. O diretor ressaltou ainda que o restaurante popular, nesse formato universal, se originou em BH, sendo esta unidade a mais antiga do Brasil.

Muitos aproveitaram a oportunidade para cantar e dançar embalados pela banda da Guarda Municipal que agitou o almoço com o grupo Doutores da Alegria. Foi o caso da Hosana Darli Martins, 41 anos, que almoçou com a família: “A comida aqui é boa demais, quando eu não como aqui fico morrendo de vontade. Hoje também curti a música e cantei muito”.

O cabeleireiro Anderson Alexandre da Silva, trabalha na região e almoça todos os dias no restaurante. Ele disse que vai correr de volta para o trabalho, mas vai continuar curtindo a música de lá. “Está sendo um dia especial para nós, comemoração de 30 anos alegrando a rapaziada e matando a fome de muita gente. A comida hoje está diferenciada, não é todo dia que a gente vê isso não”, disse.

Edmilson Moreira, de 62 anos, frequenta o restaurante sempre que tem oportunidade: “Todo dia o almoço é gostoso, mas hoje está sendo maravilhoso, com o pessoal animando todo mundo”.

A alegria de participar do evento também contagiou Vicente Soares de Souza, de 55 anos. Ele atua como cozinheiro-chefe há 22 anos no Restaurante Popular I. “Participar de uma data assim é de extrema alegria, por saber que há 22 anos faço parte deste projeto, saber do meu significado e o valor que eu tenho pelo meu trabalho aqui. O restaurante já fez muito por mim e eu pelo restaurante, então é uma reciprocidade que só traz alegria a cada dia”, afirma.





Durante o evento, um bolo cenográfico de quatro andares foi levado para o salão e todos cantaram parabéns. Além disso, os cachorros da Guarda Civil apresentaram uma série de truques para os presentes.