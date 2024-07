Marcely Diniz perdeu a perna no acidente e oito meses depois do acidente faz uma vaquinha para tentar arrecadar fundos para uma prótese

“Nossa, na hora que eu vi, comecei a chorar”. Essa foi a sensação de Marcely Diniz ao ficar sabendo que a Guarda Municipal Stephanie Quintão perdeu a vida em acidente de moto na Avenida Andradas, em Belo Horizonte, nesta quinta-feira (11/7). As duas caíram no Rio Arrudas após serem arremessadas por conta da batida das motos em que estavam. Com oito meses de diferença, Stephany Quintão perdeu a vida e Marcely Diniz teve uma das pernas amputada.





O acidente de Marcely mudou sua vida completamente. A mulher morava no Bairro Venda Nova, em Belo Horizonte, e trabalhava no setor administrativo de uma empresa de engenharia. No dia 10 de dezembro de 2023, ao voltar do Baile da Serra na garupa da moto do seu então namorado, ela sofreu um acidente na Avenida Andradas, próximo ao posto da Guarda Municipal, e caiu no Rio Arrudas.





“Ele -o ex-namorado- foi olhar pra trás da moto pra ver se um amigo nosso estava por perto. Só que, na hora que ele olhou pra frente, já estava naquela curva ali da Andradas, ele não conseguiu fazer a curva e a moto dele bateu na mureta. No impacto, a moto voltou e nos arremessou para cima, sabe?” detalha.





A perícia do acidente indicou que a queda no rio poderia ser comparada a cair de um prédio de nove andares. Tanto Marcely quanto o seu ex-namorado caíram no rio. A mulher caiu de costas e o homem de barriga. A princípio, Marcely não percebeu a gravidade do acidente.

“No momento eu não senti nenhuma dor e fui tentar ajudar ele. Nesse momento eu senti uma dor na perna. Eu senti o meu osso raspando no fundo do rio”, explica.

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) chegou depois de 30 minutos, resgatou os dois do rio de rapel e encaminhou para o Hospital João XXIII.





Marcely Diniz ficou quase dois meses internada, passou por cinco cirurgias, teve duas paradas cardiorrespiratórias e sofreu três amputações por contrair uma bactéria. “Fiz três amputações, uma abaixo do joelho, depois uma no joelho. Devido ao rio muito sujo, peguei muita bactéria, e a bactéria foi subindo. Se eu não amputasse quase um pouco acima da minha coxa, a bactéria iria entrar no meu sangue e me consumir toda por dentro. E aí eu fiz essa última cirurgia que, graças a Deus, deu certo”, ressalta.





Com a perna amputada, Marcely não trabalha mais e vive com a aposentadoria por invalidez do INSS. Antes do acidente, a mulher conseguiu quitar um apartamento em Justinópolis, em Ribeirão das Neves, na Grande BH, onde mora sozinha.

A mulher anda com auxílio de muletas e está em busca de uma prótese para melhorar sua mobilidade e qualidade de vida. Para isso, está realizando uma arrecadação financeira por meio do site ‘vakinha’. Marcely Diniz também compartilha sua vida em suas redes sociais.





“Para conseguir uma prótese, estou fazendo uma vaquinha, a prótese é no valor de 65 mil e faltam 43 mil. E eu estou todos os dias no meu Instagram, divulgando, postando o meu dia a dia para conseguir ajuda para comprar essa prótese. Eu quero voltar a ter uma vida normal, eu não estou trabalhando mais por conta do acidente. Então, assim, minha vida paralisou”.

