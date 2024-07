Morreu a guarda municipal que caiu no leito do Ribeirão Arrudas, na Avenida dos Andradas, no Bairro Santa Efigênia, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na manhã desta quinta-feira (11/7). A informação foi confirmada por fontes do jornal Estado de Minas .

A guarda, identificada como Stephanie Regina Santos Quintão, de 28 anos, morreu por volta das 8h50 no Hospital João XXIII, cerca de uma hora depois de dar entrada na unidade. Ela teve fratura na pelve e três paradas cardiorrespiratórias antes de morrer.

Em nota, a Prefeitura de Belo Horizonte lamentou o acidente ocorrido na manhã de hoje com duas agentes da Guarda Municipal, que resultou na morte de Stephanie. A agente ingressou na Guarda Civil Municipal em 2023.

Durante o acidente, ela pilotava a moto em que estava com uma colega, também guarda municipal, quando perdeu o controle e bateu na mureta de proteção da via. Stephanie foi arremessada e caiu dentro do leito do ribeirão.

A vítima chegou a ser socorrida com uma fratura no joelho e suspeita de hemorragia na barriga. A colega dela, que caiu na pista da avenida, foi socorrida com fraturas nas duas pernas e uma fratura exposta no braço esquerdo.

A reportagem entrou em contato com a Guarda Municipal e aguarda retorno.