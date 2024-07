Um homem, de 27 anos, ficou com o rosto desfigurado ao ser assassinado na noite dessa quinta-feira (11/7), no Bairro Santo Antônio, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.





Segundo o boletim de ocorrência, o homem foi baleado diversas vezes, mas perícia não conseguiu identificar com quantos disparos de arma de fogo a vítima morreu. Ele foi encontrado com o rosto desfigurado e com grande exposição de massa encefálica.









A polícia recolheu com a vítima um coldre de arma de fogo e uma pochete com pedras de crack, pinos de cocaína, buchas de maconha e R$ 30. Munições intactas de calibre 38 também foram recolhidas no local do crime.





Populares não souberam informar como aconteceu o assassinato. O corpo foi recolhido pelo rabecão e o caso será investigado.