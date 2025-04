André Valadão cria banco para 'impulsionar os projetos do Reino de Deus'

Na conta oficial no Instagram, o Clava Forte Bank se define, em uma das postagens, como "um banco criado para impulsionar os projetos do Reino de Deus". Administrada pelo pastor e cantor gospel André Valadão, e pela sua mulher, a influenciadora digital Cassiane Montosa Pitelli Valadão, a fintech foi fundada em março do ano passado mas entrou em atividade recentemente.



Valadão é também presidente da Lagoinha Global, igreja batista que engloba cerca de 700 unidades. Segundo o site do Serasa, o Clava Forte e a igreja Lagoinha estão no mesmo prédio em Belo Horizonte.

A Folha de S. Paulo tentou contato com o Clava Forte e com a assessoria da Lagoinha Global para obter mais informações sobre o banco, mas não obteve resposta até o momento.



Segundo site e contas da fintech nas redes sociais, ela é direcionada para fornecer soluções "inovadoras para igrejas, instituições e pastores", sendo a primeira marca financeira do tipo no Brasil.

A empresa não consta na lista de instituições autorizadas pelo Banco Central. Também não está filiada à Febraban (Federação Brasileira dos Bancos). Ao UOL, a assessoria do Clava Bank disse ser um correspondente bancário, oferecendo serviços financeiros diretamente aos seus clientes como bank as a service. Neste caso, não precisaria de autorização do BC.



Nos comunicados em suas redes sociais (no Instagram são 284 seguidores), o banco diz ter "compromisso com o crescimento do Reino [de Deus], através de serviços financeiros inovadores e seguros."



O nome é referência aos versos do hino nacional "mas se ergues da justiça a clava forte, verás que um filho teu não foge à luta".



A proposta declarada é prestar serviços financeiros para instituições eclesiásticas, pastores e fiéis. Mas não está claro como isso vai acontecer. Não é divulgado o número de clientes nem valor movimentado até o momento.



Na seção de perguntas e respostas do site do Clava Bank, a instrução para se tornar cliente é clicar no botão "abrir a conta" e anexar documentos. Mas não existe opção disponível. Para se cadastrar, é preciso ter um código de convite. O mesmo acontece no aplicativo para as versões iOS e Android.

"O Clava Forte Bank nasceu da necessidade de fornecer soluções financeiras adaptadas às instituições cristãs, reconhecendo suas necessidades específicas e os desafios que enfrentam no mercado financeiro tradicional. Nosso compromisso é com o crescimento do Reino, através de serviços financeiros inovadores e seguros", diz o banco, em trecho do site.



Os serviços oferecidos são de cartões de crédito pré-pagos "adaptados às necessidades das instituições cristãs", gestão de contas digitais para elas e para pastores; e linhas de crédito para entidades religiosas. Também há oferta de seguros, cashback e marketplace.

A Lagoinha foi fundada em 1957 pelo pastor José Rego do Nascimento e passou para a família Valadão em 1972. Márcio Valadão se tornou presidente naquele ano, passando o comando em 2022 para o filho André.



No final do ano passado, André entrou em conflito com as irmãs Ana Paula e Mariana (também pastoras) por suposto uso indevido da marca e divergências quanto ao comando da igreja.

De acordo com o portal F5, da Folha, a Globo negocia um acordo com a Lagoinha Global, de olho no avanço dos evangélicos como religião dominante no Brasil.