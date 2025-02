André Valadão usa relógio de mais de R$ 1,5 milhão

CAMPINAS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O pastor e cantor André Valadão enfrenta uma onda de críticas nas redes sociais depois de ser visto com um relógio de luxo avaliado em R$ 1,5 milhão. A peça foi identificada pelo perfil do Instagram Outfit do Templo, que monitora itens de alto valor usados por líderes religiosos.

O relógio em questão é um Richard Mille RM67, uma das marcas mais exclusivas e caras do mundo. A imagem de Valadão com o acessório gerou reações divididas entre os seguidores. Enquanto alguns defendem que o pastor tem o direito de usufruir dos frutos do seu trabalho, outros veem a ostentação como contraditória aos ensinamentos bíblicos de humildade e moderação.

"Tem negócio mais lucrativo do que igreja? Ainda livre de impostos.", ironizou um internauta. "Não faça faculdade, abra uma igreja e vá prós EUA com dinheiro dos fiéis", comentou outro. Já alguns seguidores saíram em defesa de Valadão: "Quanto mi-mi-mi", cogitou um perfil. " O cara antes de ser pastor é músico e escritor", disse outro.

Debate sobre ostentação

O episódio ocorre em um momento em que a ostentação por parte de líderes religiosos tem sido cada vez mais questionada. A exibição de bens de luxo provoca discussões sobre a compatibilidade dessa atitude com os valores cristãos e se a ostentação pode afetar a imagem das igrejas evangélicas e impactar negativamente a fé de seus fiéis.

O teólogo Carlos Souza, especialista em ética cristã, criticou o uso de bens de luxo por líderes religiosos.

"A ostentação de itens caros por parte de pastores e figuras públicas da igreja pode gerar um conflito entre a mensagem de humildade pregada nos evangelhos e a imagem que esses líderes transmitem", avalia Carlos Souza.

André Valadão também tem sido alvo de atenção devido às disputas familiares envolvendo a Igreja da Lagoinha, que ele comanda. A briga entre os irmãos André, Ana Paula e Mariana Valadão chegou a proporções judiciais e resultou em um racha familiar.

Além disso, o pastor entrou em polêmica ao defender a existência de uma área VIP na Lagoinha Orlando Church, igreja que atrai celebridades como Silvio Santos. Valadão justificou que o espaço é destinado a pessoas públicas que precisam de mais privacidade durante os cultos. No entanto, a prática foi criticada por fiéis e teólogos, que consideram a divisão de espaços contraditória aos princípios de igualdade pregados pela fé cristã.