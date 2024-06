O pastor André Valadão publicou nesse domingo (23/6), em suas redes sociais, um vídeo em que passeia pela Universidade de Harvard com seus dois filhos. A visita ocorre dias após o religioso divulgar outro vídeo em que orientou seus fiéis a não colocarem os filhos na faculdade.

No vídeo, Valadão mostra que está em frente a um dos prédios do campus com os dois garotos. “Olha aqui na localização onde estou hoje passeando com meus filhos”, disse em um tom debochado.





Em sua última polêmica, Valadão defendeu que a educação superior não é essencial e que os pais devem incentivar seus filhos a trabalharem desde cedo, em vez de buscarem um diploma. Ele disse que era preferível que pais botassem os filhos para venderem picolé para adquirir experiência prática.





“Se a faculdade vai acabar com a vida do teu filho, não manda ele para a faculdade. Não manda! Vai vender picolé na garagem. 'Ah, mas eu não criei meu filho para isso'. Você criou para quê? Para ele ir para o inferno, pô?", disse.





"Criou a sua filha para quê? Para virar uma vagabunda? Ou você a criou para virar uma mulher santa, uma mulher digna de família? Aí ela tem um diploma, é rodada, é doida...", adicionou.