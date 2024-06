O corpo de um homem, encontrado morto dentro de um carro no Bairro Santa Efigênia, Região Leste de Belo Horizonte, pode ser também o autor dos disparos que feriram três pessoas, no Bairro São Lucas, alguns minutos antes.





Os crimes ocorreram na noite de domingo (23/6). Era por volta de 20h, quando tiros foram ouvidos na Rua Dr. Camilo Antônio Nogueira, no São Lucas. Três homens foram baleados, dentre eles, um homem apontado como patrão do tráfico de drogas na região, que levou um tiro no peito.





Os outros dois feridos são um homem que revidou os tiros, tendo atingido a cabeça do atirador, que entrou em um carro branco e fugiu. O terceiro ferido é um morador, que está no Hospital do Pronto Socorro João XXIII, mas não corre risco de morrer. Ele foi atingido na perna esquerda.





O homem que revidou os tiros está em estado grave, enquanto o patrão do tráfico está fora de perigo.





Um morto





Enquanto os policiais militares atendiam essa ocorrência, chegou um chamado, via rádio, de que um homem tinha sido encontrado morto, na Rua Abrolhos, no Bairro Santa Efigênia, dentro de um Ônix branco. O carro tinha várias perfurações.





Segundo a PM, o homem encontrado já sem vida dentro do veículo tanto pode ser o atirador, como o comparsa do atirador no crime ocorrido no São Lucas, uma vez que poderia estar, apenas, dirigindo o carro.





A Polícia ainda não tem pistas de nenhum envolvido no caso e ninguém foi preso até o momento.