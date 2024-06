A Polícia Civil suspeita que uma mesma pessoa tenha cometido dois assassinatos, na madrugada deste domingo (23/6), em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Apenas meia hora separam os horários entre um crime e o outro.





O primeiro crime aconteceu às 2h28, na Avenida Ouro Verde, 390, Bairro Elizabeth. Lá, caído no asfalto, foi encontrado o corpo de um homem, envolto numa poça de sangue, com um tiro na cabeça. Perto dele, cápsulas 9 milímetros.





Segundo a perícia da Polícia Civil, a vítima levou dois tiros do lado esquerdo da nuca e um tiro no rosto. O caso foi registrado na 10ª Delegacia de Polícia Civil de Ribeirão das Neves.

Outro caso





Cerca de meia hora depois, o segundo homicídio. Foi na Avenida Hum, no Jardim de Alah. Lá, um Voyage, com a porta traseira esquerda aberta, foi localizado. Caído ao lado do veículo, o corpo de um homem.





O caso foi para a 1ª Delegacia de Ribeirão das Neves. Mas as duas investigações devem ser direcionadas para uma só delegacia.