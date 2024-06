Uma fofoca sobre relacionamento extraconjugal terminou em briga e com duas mulheres esfaqueadas na noite dessa quinta-feira (20/6), na cidade de Florestal, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para uma briga na frente de uma empresa de alimentos. Um funcionário do local, de 24 anos, esfaqueou duas mulheres, de 20 e 28 anos, e fugiu. A vítima mais velha foi socorrida com um corte na clavícula e a mais nova morreu a caminho do atendimento médico.

De acordo com o relato de uma das envolvidas na briga, a esposa do suspeito do crime também trabalha no local e espalhou um boato na empresa acusando uma das vítimas de ter um relacionamento extraconjugal, o que era falso. Dessa forma, a mulher chamou o marido, duas irmãs e duas amigas para conversar com a colega e resolver a situação.

Ao chegar à portaria da empresa, a mulher alvo da fofoca chamou a responsável por espalhar o boato para conversar quando começaram uma discussão e as agressões. Em determinado momento, as irmãs da mulher alvo da fofoca tentaram intervir para proteger a irmã quando foram esfaqueadas pelo marido da suspeita de espalhar o boato.

Tanto o marido quanto a esposa fugiram para dentro da fábrica de alimentos, e em seguida, para uma mata nos fundos. A irmã chegou a ser socorrida para um posto de saúde próximo, onde morreu.

A Polícia Militar começou as buscas sobre o paradeiro do marido, suspeito do homicídio. A primeira pista foi a casa onde mora com a mãe, mas não foi localizado. O segundo passo foi visitar os pais da esposa, suspeita de espalhar o falso boato, também sem sucesso. Os pais chegaram a informar que tentaram entrar em contato com a dupla, para entregar a filha do casal, porém, sem resposta.

A Polícia Civil esteve no local para realizar as investigações do crime. Foram apreendidos a faca usada pelo suspeito e um par de chinelos femininos. A câmera da empresa registrou a discussão mas não capturou o momento dos golpes de faca. Os suspeitos ainda não foram localizados.