Corpos de casal que desapareceu após cabeça d’água são encontrados

Os corpos do casal que desapareceu após uma cabeça d’água no Cânion do Peixe Tolo, na Cachoeira Bocaina, no Parque Estadual Serra do Intendente, Região Central de Minas Gerais, foram localizados no início da tarde deste domingo (20/4).

Segundo o Corpo de Bombeiros, os corpos foram encontrados pelas equipes terrestres dos militares e levados a um local seguro até a chegada do rabecão. A Prefeitura de Conceição do Mato Dentro lamentou a morte do casal e informou que o atrativo está temporariamente fechado.

"A Prefeitura de Conceição do Mato Dentro lamenta profundamente a perda, manifesta solidariedade às famílias das vítimas e se coloca à disposição para qualquer auxílio necessário neste momento de luto e dor", afirma a nota da prefeitura.

Ilhados no cânion

Na noite de sábado (19/4), os bombeiros foram acionados para resgatar 10 pessoas que estavam ilhadas no Cânion do Peixe Tolo.

Para chegar à Cachoeira da Bocaina, os bombeiros tiveram de vencer duas cabeças d’água, durante o percurso para subir o rio, uma vez que a rota de acesso pelas margens foi tomada pelo fenômeno.

Apesar do trajeto de difícil acesso, os bombeiros seguiram pelo rio e localizaram o grupo de 10 pessoas já por volta de 1h45 desta madrugada. Todos estavam bem, somente assustados pela situação.

No entanto, todos foram surpreendidos por uma nova tromba d'água e um casal que estava com o grupo acabou sendo arrastado pela correnteza.

Resgate ao amanhecer

Os bombeiros passaram a madrugada com as outras oito pessoas, aguardando o dia amanhecer por questões de segurança, e fizeram o mesmo caminho por dentro do rio, pela parte mais rasa, em razão de não haver mais passagem seca pela margem. Todos foram levados para um local seguro.



Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Diamantina e os familiares já foram comunicados e orientados pelos órgãos competentes, segundo a prefeitura de Conceição do Mato Dentro.

O grupo resgatado está hospedado em uma pousada do município, recebendo apoio psicológico da Secretaria Municipal de Saúde. Veja a nota na íntegra:

Cabeça d’água

Segundo o Corpo de Bombeiros, a cabeça d’água é um fenômeno típico do verão caracterizado pelo aumento repentino do volume de um rio causado por chuvas, geralmente próximo à nascente. Costuma ocorrer nas cabeceiras dos rios ou em trechos mais altos de seu percurso, onde há escoamento superficial da água.

Os banhistas devem ficar atentos aos sinais de uma possível cabeça d’água como o aumento repentino na velocidade e no nível da água, assim como uma mudança brusca na sua cor, que pode ficar barrenta.

Outro sinal é a presença de folhas e galhos na água, que são carregados devido ao aumento do volume de escoamento nos leitos dos cursos d’agua. Estrondos também podem significar a chegada do fenômeno.

O que fazer

Ao perceber os sinais de uma cabeça d’água, os banhistas devem sair da água e se afastar o mais rápido possível, buscando locais mais altos e seguros. Se estiver em grupo, avise a todos.

Caso fique ilhado, mantenha a calma e, se possível, entre em contato com o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193. Nunca atravesse rios durante o fenômeno.