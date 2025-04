Advogado morto em Ubatuba: adolescentes são detidos suspeitos do crime

Dois adolescentes, de 16 e 17 anos, foram apreendidos nesse sábado (19/4) suspeitos de envolvimento no assalto que terminou com a morte do advogado mineiro Juliano Bento Rodrigues Guiran na praia de Ubatuba, no litoral de São Paulo.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), as polícias Civil e Militar identificaram os quatro suspeitos envolvidos no crime. Depois de diligências, os dois adolescentes foram localizados e presos.

Com um deles, foi apreendido o celular de uma das vítimas do assalto, além de outros quatro aparelhos sem procedência. O outro menor foi encontrado após análise das imagens das câmeras de segurança. Ambos foram apreendidos em flagrante e permanecem à disposição da Justiça.

Os demais envolvidos foram identificados pela equipe da Delegacia de Ubatuba, que segue em diligência para esclarecimento dos fatos.

O crime

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o advogado mineiro foi morto a tiros em um assalto em Ubatuba, no litoral paulista, na madrugada desse sábado (19/4).

Juliano estava acompanhado de dois amigos e havia ido passar o feriado prolongado na praia paulista. O assalto aconteceu na orla de Praia Grande, onde os três caminhavam, quando foram abordados por quatro assaltantes, dois deles armados, que anunciaram o roubo.

O objetivo dos criminosos era roubar os aparelhos celulares, exigindo também que as vítimas entregassem as senhas dos dispositivos. Quando um dos ladrões abordou Juliano e pediu que ele entregasse a senha, o advogado se mostrou nervoso e começou a tremer.

De acordo com os amigos da vítima, Juliano tentou conversar com o assaltante e disse: "Calma, já vou desbloquear por...!" Nesse momento, o ladrão apontou a arma para a cabeça de Juliano e puxou o gatilho.

A bala atingiu o rosto do advogado e, com os estilhaços, feriu a mão de um amigo que estava próximo. Juliano caiu na areia, enquanto os assaltantes fugiram rapidamente, levando os celulares roubados.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou a morte de Juliano. O amigo ferido foi socorrido e levado para a Santa Casa de Ubatuba.



Despedida

O advogado será enterrado na tarde deste domingo (20/4) em São Gonçalo do Sapucaí, no Sul de Minas Gerais. De acordo com a família da vítima, o velório teve início às 6h no Ginásio Poliesportivo Doutor Hervê.