Fogo destrói loja de roupas infantis na Avenida Abílio Machado, em BH

Um incêndio criminoso, na madrugada deste domingo (20/4), destruiu uma loja de roupas infantis e acessórios, localizada na Avenida Abílio Machado, 1.977, no Bairro Glória, Região Noroeste de Belo Horizonte.

O Corpo de Bombeiros informou que a porta da loja foi arrombada, e o incêndio gerou chamas altas e uma grande quantidade de fumaça. A Cemig foi chamada para desenergizar a rede elétrica e evitar maiores riscos, enquanto a Defesa Civil foi acionada devido aos danos estruturais visíveis na edificação.

A rápida intervenção do Corpo de Bombeiros impediu que o fogo se espalhasse para os comércios vizinhos. Não houve feridos no incidente. A perícia da Polícia Civil realizou um levantamento no local, e o laudo final deverá ser concluído em até 30 dias.

Vistoria

A Defesa Civil de Belo Horizonte realizou, na manhã deste domingo (20/4), uma vistoria para avaliar os riscos e danos em um imóvel atingido pelo incêndio.

Segundo o relatório, o incêndio provocou a queima de bens materiais e causou danos estruturais, como trincas e queda de reboco em diversos pontos das paredes, além de deformações na laje da edificação e risco de queda do telhado de zinco.

Foi providenciado o isolamento preventivo do imóvel até que sejam implementadas medidas mitigadoras de riscos. O responsável pelo imóvel foi orientado e notificado a manter a interdição até que as medidas sejam adotadas. O local permanece interditado.

