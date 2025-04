Incêndio causado por cigarro aceso esquecido em quarto destrói apartamento

Um apartamento pegou fogo no início da noite dessa sexta-feira (11/4) no bairro Santa Paula, em Juiz de Fora, na Zona da Mata de Minas Gerais. A principal suspeita é de que um cigarro aceso esquecido no quarto tenha causado o incêndio.

Quando o Corpo de Bombeiros chegou ao local, o incêndio estava totalmente desenvolvido no apartamento do segundo andar de um prédio. O fogo foi controlado rapidamente.

Depois do combate, os militares fizeram o rescaldo do local para garantir o completo resfriamento do ambiente e a eliminação de possíveis focos remanescentes.

O incêndio consumiu totalmente os quartos, a sala e, parcialmente, a cozinha do apartamento. No momento do incêndio, não havia moradores no interior da residência e os vizinhos conseguiram sair de casa em segurança. Ninguém ficou ferido.

Com a intensidade das chamas, o calor se propagou por uma área de ventilação e acabou atingindo a cobertura do terceiro pavimento, danificando parte do telhado e as instalações elétricas do terraço.

De acordo com as informações apuradas no local, a principal suspeita é de que o incêndio começou devido a um cigarro aceso esquecido no interior do quarto.

Devido à intensidade do fogo e à necessidade de avaliação técnica da estrutura, a Defesa Civil foi acionada para verificar as condições da edificação.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O Corpo de Bombeiros reforça algumas dicas importantes de prevenção contra incêndios residenciais: