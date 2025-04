Prefeito de Sabará é entrevistado no 'Em Minas' deste sábado (13/4)

O prefeito de Sabará, Sargento Rodolfo (Republicanos), contou, em entrevista ao "Em Minas", o que motivou o pedido para abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar o contrato do transporte público da cidade da Grande BH. A entrevista completa será exibida neste sábado (12/4), às 19h30, na TV Alterosa e no canal do YouTube do Portal Uai, e também na edição de domingo (13/4) do Estado de Minas.

Em entrevista ao jornalista Ricardo Carlini, o prefeito explicou que, caso sejam encontradas irregularidades na concessão, a atual operadora do serviço poderá ter o contrato cassado e uma nova licitação será feita. “As empresas que vierem terão que prestar um ótimo serviço, verificar a questão do valor e a quantidade de linhas e de ônibus”, defendeu.

Na entrevista, também foram abordados outros projetos importantes e que estão na lista de prioridades do prefeito, como obras para mitigar as enchentes do Rio das Velhas e do Ribeirão Arrudas e para asfaltamento da estrada do Bairro Castanheiras e da Estrada Velha para Nova Lima.

Onde assistir

O "Em Minas" é uma parceria entre a TV Alterosa, o jornal Estado de Minas e o Portal Uai. O programa vai ao ar aos sábados, a partir das 19h30, simultaneamente na televisão e no YouTube (youtube.com/portaluai). A versão online tem um bloco exclusivo.

O Estado de Minas publica o conteúdo da entrevista com Sargento Rodolfo em textos no portal em.com.br e no jornal impresso de domingo.