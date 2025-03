Damião anuncia doação de asfalto para pavimentação de avenida em Sabará

Repórter-fotográfico desde 2000, com experiência em coberturas de grandes reportagens locais e nacionais pelo Estado de Minas, Portal Uai e No Ataque.

O prefeito em exercício de Belo Horizonte, Álvaro Damião (União Brasil) anunciou neste sábado (22/3) que doará os materiais para a pavimentação da Avenida Country Club, em Sabará, próximo à divisa entre os dois municípios. A medida tem como principal objetivo melhorar a mobilidade urbana na região metropolitana e pavimentar o único trajeto de transporte coletivo da capital mineira que tem parte de seu itinerário percorrido em estrada de terra.

De acordo com a prefeitura da capital, a pavimentação de cerca de 1,5 quilômetro da Avenida Country Club é uma reivindicação antiga da comunidade local e dos usuários da linha 9030 - Castanheiras /Centro.

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) ainda aponta que o trecho da avenida dentro dos limites da capital foi pavimentada no ano passado, mas a parte que adentra Sabará ainda não. As obras na via utilizarão uma técnica chamada “salgamento de fresado” que reaproveita asfalto e é considerada sustentável ambientalmente.

Ao lado do prefeito de Sabará, Sargento Rodolfo (Republicanos), Damião anunciou a concessão do material para realização da pavimentação da Avenida Country Club e criticou gestões anteriores que, segundo o prefeito em exercício da capital, se eximiram da responsabilidade de realizar a obra.

“Apenas uma linha de ônibus de BH ainda opera em uma rua de terra, que é a 9030. Aqui ele tem o apelido de poeirinha, mas esse apelido acabou. Vamos fazer o fresado em parceria com Sabará. A gente sempre viu um problema nas divisas de Belo Horizonte com os municípios, porque ficava um empurrando para o outro. O problema é que as pessoas sempre ficavam prejudicadas, e hoje com a nossa gestão e dos novos prefeitos, temos certeza que vamos melhorar a vida das pessoas”, disse Álvaro Damião.

O prefeito de Sabará também destacou o histórico de transferência de responsabilidade para o asfaltamento da avenida. Junto de Damião, ele tratou o anúncio da concessão de materiais para a obra como um novo momento de parceria entre as administrações dos municípios vizinhos.

“Antigamente era um empurra empurra e agora não existe mais limite, não existe mais divisa, nosso lema é união. Tudo que a gente puder dialogar para ambos os municípios poderem conversar e ajudar o povo, vamos fazer. Vamos resgatar a dignidade do nosso povo com o início dessa parceria entre BH e Sabará”, destacou o Sargento Rodolfo.

A pavimentação da avenida será gerenciada pela Prefeitura de Sabará e as obras devem ser concluídas já na próxima terça-feira (25/3). Durante o período de realização das intervenções não haverá alteração no itinerário da linha 9030. De acordo com a PBH, o trajeto Castanheiras /Centro atende a 1.850 passageiros diariamente e passa por 61 pontos na capital e 16 na cidade vizinha.

Pendência histórica

O trajeto da linha 9030 é uma dor de cabeça antiga para os moradores do Castanheira, bairro limítrofe entre BH e a cidade histórica de Sabará. Os protestos de usuários da linha eram frequentes e tinham como principal ponto de reclamação a sujeira dos veículos, por dentro e por fora, causada pela necessidade de fazer parte do itinerário na estrada de terra.

A última manifestação ocorreu em 2023 entre as 4h30 da manhã, horário da primeira partida da linha, e 8h. Na ocasião, o Estado de Minas reportou que, além das más condições da via, os ônibus que operam no trajeto já tinham 12 anos de fabricação, idade máxima permitida de acordo com as regras da BHTrans, autarquia que coordena o trânsito da capital.

A linha 9030 oferece uma ligação entre Sabará e o Centro de Belo Horizonte a preços mais acessíveis em comparação com a outra opção de transporte coletivo, a linha metropolitana 4640. Sem passar pela estrada de terra, o coletivo passa pelo Castanheiras em viagens mais escassas, apenas oito por dia, além de não circular aos domingos e cobrar R$ 7,75 em comparação com os R$ 5,75 pagos em viagens de ônibus da capital.

