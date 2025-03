Motorista de caminhão carregado com mamão morre em acidente

Repórter de Gerais. Formada em Jornalismo pela PUC Minas e pós-graduada em Produção em Jornalismo Digital. Estagiou no Estado de Minas em 2020 e 2021, quando foi efetivada como repórter.

Um motorista de 51 anos morreu em um acidente envolvendo um caminhão carregado de mamão nessa sexta-feira (21/3), na MGC-135, próximo ao povoado Engenheiro Dolabela, de Bocaiúva, no Norte de Minas.

Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMMG), o caminhão carregado de caixas de mamão saiu da pista e tombou à margem da pista na altura do quilômetro 460.

O condutor foi preso às ferragens, embaixo da cabine do veículo, e morreu no local. A equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou o óbito.

Os bombeiros fizeram contato com a Polícia Militar (PMMG) para tomar as providências de praxe e acionaram a Polícia Civil (PCMG) para perícia e liberação da vítima.

Após os trabalhos da perícia técnica, os militares utilizaram técnicas de desencarceramento para retirar o corpo da vítima em óbito das ferragens, entregando ao perito da Polícia Civil.

O veículo acidentado ficou sob responsabilidade da concessionária da pista para ser rebocado por um serviço de guincho. Durante o atendimento à ocorrência, uma faixa da pista precisou ser interditada.