BR-262 é liberada quase 30 horas após acidente com carreta de óleo

A rodovia BR-262, no KM 522, que estava com o fluxo parcialmente interditado, foi liberada na tarde desta sexta feira (21/3). Segundo a Policia Rodoviária Federal (PRF), o trânsito voltou a funcionar normalmente às 13h30, mas ainda é necessário passar pelo local com atenção e velocidade reduzida.

O local ficou 27 horas parcialmente bloqueado, devido a um acidente que aconteceu na manhã de quinta-feira (20/3), envolvendo duas carretas, no município de Luz, no Centro-Oeste mineiro.

A colisão aconteceu às 10h30 da manhã. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), uma das carretas envolvidas transportava óleo vegetal, e a outra, uma carreta prancha, carregava um eixo metálico para uma usina em São Paulo.

O choque frontal, seguido de incêndio, interditou completamente a via. Segundo a PRF, depois de 20 horas do acidente, os veículos ainda estavam na pista.

O motorista da carreta com óleo vegetal teve o corpo completamente carbonizado e, por consequência, não foi possível ser identificado no local do acidente, mas já foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML).

Já o motorista da carreta prancha conseguiu sair do veículo e foi atendido pela concessionária responsável pela rodovia, sem ferimentos aparentes.

Segundo os bombeiros, a carga de óleo vegetal vazou, e a cabine e o tanque do veículo pegaram fogo. Foi feita a contenção do vazamento e o combate às chamas, e o trânsito começou a ser controlado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).





*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata