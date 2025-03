Obras no Metrô BH ampliam intervalos entre as viagens a partir desta sexta

A partir desta sexta-feira (21/3) e pelos próximos sete dias, a Linha 1 do Metrô de Belo Horizonte vai passar por obras de modernização. As vias onde os trens passam serão o foco das atividades e, por isso, serão necessárias mudanças no intervalo entre viagens.

Quaisquer mudanças operacionais serão comunicadas no site e Instagram oficial do Metrô. Nas próprias estações serão comunicadas informações da intervenção por telas digitais transmitidos pelo sistema de sonorização e reforçados por sinalização visual. Equipes de atendimento e segurança também estarão no local para orientar os passageiros.

É importante destacar que não haverá baldeação — ação de trocar de um trem para outro para mudar de linha e chegar ao destino em nenhuma das intervenções.

Confira o que muda

Amanhã haverá roçada, capina e limpeza de canaletas entre as estações Calafate e Lagoinha. Das 5h15 às 23h, o intervalo entre trens será de 20 minutos. Na Estação Carlos Prates os trens passarão por um só lado da plataforma e será necessário que os usuários verifiquem a direção da composição antes de embarcar.



No domingo acontecerá a troca de componentes da via por onde passam os trens, como dormentes e fixações. Das 5h15 às 23h, o intervalo entre as composições será de 22 minutos. Nas estações Carlos Prates, Calafate e Lagoinha, os trens passarão por um só lado da plataforma e será necessário que os usuários verifiquem a direção da composição antes de embarcar.

Entre os dias 24 a 28 de março será realizada a revitalização no sistema elétrico de alimentação dos trens. Nas estações Primeiro de Maio, Waldomiro Lobo e Floramar os trens passarão por um só lado da plataforma e será necessário que os clientes verifiquem a direção da composição antes de embarcar. O intervalo entre composições será de 23 minutos entre 21h e 23h.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia