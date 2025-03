Chuva em BH? Defesa Civil emite alerta; veja a previsão

Belo Horizonte teve mais um dia de chuva nesta sexta-feira (21/3). De acordo com a Defesa Civil municipal, a capital segue sob alerta de precipitação de intensidade moderada e a previsão indica céu parcialmente nublado, com temperaturas mais amenas. Já o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, às 13h, alerta de chuva forte, entre 20 e 40 mm/h ou até 50 mm/dia com ventos intensos.

Também por volta das 13h, a Defesa Civil de Belo Horizonte divulgou comunicado para alta possibilidade de chuvas moderadas, com céu parcialmente nublado durante todo o dia. As temperaturas variam entre 19ºC e 27ºC.

Ainda de acordo com o órgão, a Região Norte de BH é a única onde não houve registro de chuva até 14h30.

Reações na Capital

Na rede social X internautas compartilharam reações ao clima na capital.

mais um dia de chuva em bh e a esperta aqui de chinelo, sem sombrinha e sem blusa de frio — ???????????? (@baekvies) March 21, 2025

Delícia dirigir em BH, com trânsito é chuva melhor ainda ???? — Laura Cecília (@lauracecilia_18) March 21, 2025 ameaçando cair a maior chuva aqui em bh … pois já tô deitada com minha cobertinha se chover mesmo não estarei indo ao pilates — anallu ???? (@taegihopi) March 21, 2025

Minas Gerais

Em Minas Gerais, segundo boletim do Inmet, a previsão é de tempo instável especialmente nas regiões Sul, Oeste e Triângulo Mineiro, com céu parcialmente nublado e com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

A Defesa Civil não descarta a possibilidade de tempestade com raios e rajadas de vento, especialmente nas regiões do Triangulo Mineiro, Alto Paranaíba e Oeste de Minas. Alerta para as temperaturas no Triangulo Mineiro, que podem chegar a 36ºC e, por consequência, deixar a umidade muito baixa na região.

Recomendações da Defesa Civil:

Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.

Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.

Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

Atenção especial para áreas de encostas e morros.

Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).

Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.