Cavalo morre ao levar choque em cavalgada na orla da Lagoa da Pampulha

Um cavalo morreu eletrocutado na orla da Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte (MG), na noite de quarta-feira (19). De acordo com a Companhia de Energia Elétrica de Minas Gerais (Cemig), não há risco de novos choques no local.

Em imagens divulgadas em redes sociais, o dono do animal lamenta o ocorrido. Segundo a Superintendência de Limpeza Urbana (SLU) de BH, o cavalo foi recolhido na manhã dessa quinta (20), depois de técnicos da Cemig liberarem o local, e levado para o aterro sanitário de Macaúbas, em Sabará, na Região Metropolitana onde foi descartado de forma ambientalmente segura.

De acordo com a Cemig, a causa da descarga elétrica está em uma caixa de passagem de energia que abastece a iluminação pública da orla da lagoa. A caixa estava alagada pela chuva e com fios desencapados, ocasionando a descarga elétrica no animal em contato com a tampa da caixa.

A Companhia não respondeu à reportagem do Estado de Minas se o dono do animal será assistido de alguma maneira. A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) investiga o caso.