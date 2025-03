BH: avenida na Pampulha será interditada para obras nesta quinta-feira

A Avenida Otacílio Negrão de Lima, no Bairro São Luiz, na Região da Pampulha, será totalmente fechada, nesta quinta-feira (20/3), a partir das 9h, para finalização de obras de saneamento da Copasa. A interdição será feita entre a Alameda das Latânias e a Avenida Antônio Carlos. A previsão de conclusão deste serviço é até as 5h de sexta (21/3).





As intervenções começaram em 10 de fevereiro e fazem parte de um projeto de modernização do sistema de abastecimento de água e esgoto na região da Pampulha. Nesta etapa final, serão feitos trabalhos de desmobilização, limpeza, revitalização e urbanização na Otacílio Negrão de Lima até a Alameda das Latânias e na Praça do Aleijadinho.





De acordo com a Copasa, a interdição total da via será feita após o horário de pico, para minimizar os impactos no trânsito e viabilizar a limpeza e liberação do trânsito no local.





Com a conclusão dos trabalhos, na sexta-feira, o tráfego será totalmente liberado na Avenida Otacílio Negrão de Lima, para os motoristas que trafegam no sentido Lagoa da Pampulha.





Desvios

Os veículos que vêm da Avenida Pedro I (barragem da Pampulha), no sentido Centro, deverão seguir pela Avenida Antônio Carlos, Santa Rosa, e acessar a Otacílio Negrão de Lima. Já os que estão na Avenida Otacílio Negrão de Lima devem acessar a Avenida Santa Rosa para chegar à Antônio Carlos.

O restante das obras da Avenida Otacílio Negrão de Lima até a Avenida Santa Rosa será feito em períodos noturnos, com fechamentos pontuais para minimizar os impactos no trânsito. A praça do Aleijadinho, utilizada como canteiro de obras, também vai passar por um processo de revitalização. A previsão é que os serviços sejam concluídos no fim do mês de abril.

As intervenções de trânsito têm como objetivo viabilizar os trabalhos e garantir a segurança dos profissionais na execução do serviço.