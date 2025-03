Minas Santa 2025 deve atrair 550 mil turistas e movimentar R$ 5,5 bilhões

O governo do Estado lançou nesta quarta-feira (19/3) a terceira edição do Minas Santa e espera atrair 550 mil visitantes no feriado da Semana Santa, superando os 500 mil registrados em 2024. A intenção é consolidar Minas Gerais como um dos principais destinos turísticos do Brasil durante a Semana Santa.

O impacto econômico também deve crescer. Em 2024, a programação movimentou R$ 5 bilhões, impulsionando setores como hotelaria, gastronomia e transporte. Um dos fatores que favorecem o aumento do fluxo turístico neste ano é o calendário: a Semana Santa ocorre mais próxima ao feriado da Inconfidência Mineira (21/4), criando um período prolongado de visitação. Com isso, o governo estima que o turimo religioso movimente R$ 5,5 bilhões.

Com mais de 700 atrações cadastradas em 600 municípios, o evento aposta na diversidade de experiências. O turismo da fé segue como carro-chefe, com procissões, missas solenes, encenações da Paixão de Cristo, apresentações de música sacra e visitação a igrejas históricas. A programação pode ser acessada aqui.

Já o turismo ecológico ganha força com trilhas, cachoeiras e montanhas, incluindo destinos como a Cordilheira do Espinhaço, São Thomé das Letras, Delfinópolis e o Parque Nacional Cavernas do Peruaçu. Na vertente cultural e gastronômica, destacam-se a Rota das Artes, que liga Belo Horizonte, Inhotim, Ouro Preto e Sabará, e os roteiros do vinho, café e Queijo Minas Artesanal, reconhecido pela Unesco.







Ampliação do turismo religioso





Além das atrações espalhadas pelo território, Minas Gerais investe na estruturação de seis grandes rotas turísticas, voltadas para diferentes perfis de visitantes. O Caminho da Fé, inspirado em roteiros internacionais como o Caminho de Santiago, liga peregrinos a igrejas e santuários históricos. A Rota das Artes valoriza a produção artística e o patrimônio cultural mineiro, enquanto a Rota do Queijo e dos Sabores leva os visitantes a regiões tradicionais como Canastra e Serro.

Os atrativos naturais também ganham espaço com a Rota das Cavernas e Cachoeiras, explorando belezas como as Grutas de Lapinha e Rei do Mato e as quedas d’água em Carrancas. Já a Rota dos Vinhos e Cafés percorre o Sul de Minas, o Cerrado Mineiro e Campo das Vertentes, e a Rota das Cidades Históricas conecta destinos como São João del-Rei, Tiradentes e Congonhas.





O governo estadual tem investido em infraestrutura para garantir melhor experiência aos turistas. Parcerias com a Cemig, Sebrae, Federação dos Circuitos Turísticos (Fecitur) e Associação Mineira de Municípios (AMM) ajudam a viabilizar melhorias na recepção aos visitantes. Além disso, há negociações com companhias aéreas para ampliar a oferta de voos em 2024, a Azul disponibilizou 100 voos extras para Minas Gerais no período da Semana Santa, e a expectativa para este ano é de um aumento ainda maior.





Programação

Entre os principais eventos confirmados para 2025, estão a tradicional Procissão da Guarda Romana, em Diamantina, a Encenação da Paixão de Cristo, em Belo Horizonte e outras cidades, e a Feitura do Cordão de São Francisco, no Quilombo Pena Branca, no Vale do Jequitinhonha. Outras manifestações culturais que integram o calendário incluem a Folia das Almas da Canastra, em Delfinópolis, o Seminário “Bens Culturais e Turismo da Fé”, em Mariana, e a apresentação “Ritos da Fé Mineira”, na capital.





Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A Semana Santa se consolidou como o período de maior atração de visitantes para Minas Gerais, superando outros feriados e festividades. De acordo com o governo do estado, a meta é transformar esse fluxo turístico em uma experiência ainda mais completa. “Estamos organizando Minas para potencializar essa vocação, estruturando as rotas, garantindo infraestrutura e ampliando o turismo de contemplação e experiências”, afirmou o vice-governador Mateus Simões.





*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos