Mostra apresenta solos criados em residência para artistas negros de BH

Seis solos assinados por Cyntia Reyder, Guidá e Mestra Marilda Cordeiro, que fazem parte da Mostra Corpo Mostra Cultura, serão apresentados nesta terça-feira (18/8), às 20h, no Teatro Marília. O espetáculo traz a público o resultado da primeira residência de gestão de carreira artística em dança voltada para artistas negros de Belo Horizonte, que reuniu várias participantes. Com 12 a 15 minutos, os trabalhos abordam ancestralidade, ritualização, autoconhecimento e a superação de dificuldades. O evento faz parte do projeto Terça da Dança, com entrada franca. Ingressos devem ser retirados na plataforma Sympla. O Marília fica na Avenida Alfredo Balena, 586, Bairro Santa Efigênia.