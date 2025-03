Morre, aos 95 anos, escritor Benito Barreto, membro da AML

Morreu hoje (17/3), aos 95 anos, o escritor Benito Barreto. Titular da cadeira número 2 da Academia Mineira de Letras, ficou conhecido por romances históricos. Nascido em 17 de abril de 1929 em Guanhães, chegou a Belo Horizonte ainda na adolescência, onde teve contato com a poesia moderna de Carlos Drummond de Andrade.

Sobrinho do escritor, historiador e político Abílio Barreto e avô de Luisa Barreto, atual presidente da Codemge, Benito estreou na literatura com “Plataforma vazia” (1962). O romance, que ganhou o prêmio Cidade de Belo Horizonte, inaugurou a tetralogia “Os Guaianãs”, saga de uma guerrilha nos sertões da Bahia e de Minas Gerais.

Ele conheceu muito bem a região que escreveu. Barreto teve franca atuação política. Na juventude, militou no Partido Comunista Brasileiro (PCB). Viveu na clandestinidade entre 1947 e 1950, justamente no sertão baiano. Na época, tentava estabeleceu a luta armada na região.

Sem abandonar a militância política, no retorno a BH, na década de 1950, também abraçou o jornalismo. Fez parte da mesma geração de autores como Roberto Drummond, Wander Piroli, Murilo Rubião, Oswaldo França Júnior, Manoel Lobato e Rui Mourão.

De 2009 a 2012, depois de frenético processo de criação, Barreto publicou nova tetralogia, “Saga do caminho novo”, na qual recriou de maneira ficcional a história da Inconfidência Mineira. Com essa obra, por três vezes consecutivas, em 2010, 2011 e 2012, recebeu o prêmio de melhor romance histórico do ano, concedido pela União Brasileira de Escritores, seção Rio de Janeiro.